Новак Джокович поменял свое отношение к вакцинации от коронавируса

Новак Джокович поменял свое отношение к вакцинации от коронавируса
Новак Джокович поменял свое отношение к вакцинации от коронавируса
Сегодня, 00:12СпортФото: pxhere.com
Личный биограф первой ракетки мира сообщил, что серб решил сделать прививку от коронавируса.

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Heute, вероятной причиной такого решения называется победа испанца Рафаэля Надаля на прошедшем в январе Australian Open. Дело в том, что после своего успеха испанец стал первым в истории теннисистом, перешагнувшим отметку в 21 титул на турнирах серии "Большого Шлема". По этому показателю он опередил Джоковича и швейцарца Роджера Федерера. Ранее у всех троих было по 20 побед. Кроме того, ранее организаторы второго в 2022 году турнира этой серии - французского "Ролан Гаррос" заявили сербу, что если он продолжит уклоняться от вакцинации, то не сможет приехать во Францию для участия в соревнованиях. Напомним, Джокович оскандалился в Австралии с неправильно оформленной визой и медотводом, что дало повод местным властям выдворить его из страны.

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