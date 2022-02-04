Новак Джокович поменял свое отношение к вакцинации от коронавируса

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Heute, вероятной причиной такого решения называется победа испанца Рафаэля Надаля на прошедшем в январе Australian Open. Дело в том, что после своего успеха испанец стал первым в истории теннисистом, перешагнувшим отметку в 21 титул на турнирах серии "Большого Шлема". По этому показателю он опередил Джоковича и швейцарца Роджера Федерера. Ранее у всех троих было по 20 побед. Кроме того, ранее организаторы второго в 2022 году турнира этой серии - французского "Ролан Гаррос" заявили сербу, что если он продолжит уклоняться от вакцинации, то не сможет приехать во Францию для участия в соревнованиях. Напомним, Джокович оскандалился в Австралии с неправильно оформленной визой и медотводом, что дало повод местным властям выдворить его из страны.