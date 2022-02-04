Огонь Олимпийских игр-2022 зажегся в Пекине

Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На стадионе представили историю страны с помощью современных технологий. Шоу ставили без звезд, а в качестве декораций использовалась поверхность арены. На полу расположился светодиодный экран площадью 11 тысяч квадратных метров, сообщает «Первый канал».
Пекин стал единственным в мире городом, где планируется провести летнюю и зимнюю олимпиады. 90-тысячная арена заполнена частично.
Напомним, в состав сборной России вошли несколько уральцев, в том числе и воспитанник спортшколы «Аист» 18-летний Илья Маньков. Тренером спортсмена является Дмитрий Едомин. Спортсмен неоднократно был победителем первенства России среди юношей и юниоров. Всего в состав сборной вошли 213 человек.