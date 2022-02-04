Огонь Олимпийских игр-2022 зажегся в Пекине

Огонь Олимпийских игр-2022 зажегся в Пекине
Огонь Олимпийских игр-2022 зажегся в Пекине
Сегодня, 20:36СпортФото: официальный сайт Кремля
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине завершилась зажжением огня. На стадионе «птичье гнездо» прошла 91 делегация спортсменов разных стран. Российские атлеты шли под номером 46.

Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На стадионе представили историю страны с помощью современных технологий. Шоу ставили без звезд, а в качестве декораций использовалась поверхность арены. На полу расположился светодиодный экран площадью 11 тысяч квадратных метров, сообщает «Первый канал».

Пекин стал единственным в мире городом, где планируется провести летнюю и зимнюю олимпиады. 90-тысячная арена заполнена частично.

Напомним, в состав сборной России вошли несколько уральцев, в том числе и воспитанник спортшколы «Аист» 18-летний Илья Маньков. Тренером спортсмена является Дмитрий Едомин. Спортсмен неоднократно был победителем первенства России среди юношей и юниоров. Всего в состав сборной вошли 213 человек.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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