В Нижнем Тагиле пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Александра Лопатина
4 марта 2014, 12:05Спорт
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15-16 марта 2014 года в спортивном зале МБОУ ДОД СДЮСШОР «Уралец» по адресу ул. Октябрьской революции, 37а состоится XIV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Почётного гражданина города Нижний Тагил Александра Александровича Лопатина.
Торжественное открытие турнира состоится 15 марта в 12.00 часов, сообщает Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Нижнего Тагила.
Добавим, Александр Лопатин - легенда тагильского спорта, вошел в историю города как первый на Урале мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, выдающийся спортсмен и тренер. Много лет он отдал тренерской работе, возглавлял Нижнетагильскую федерацию классической борьбы, стал автором книги о греко-римской борьбе «Четыре четверти судьбы».
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