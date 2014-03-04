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В Нижнем Тагиле пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Александра Лопатина
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Александра Лопатина

4 марта 2014, 12:05Спорт
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