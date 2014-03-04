В Нижнем Тагиле пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Александра Лопатина

Добавим, Александр Лопатин - легенда тагильского спорта, вошел в историю города как первый на Урале мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, выдающийся спортсмен и тренер. Много лет он отдал тренерской работе, возглавлял Нижнетагильскую федерацию классической борьбы, стал автором книги о греко-римской борьбе «Четыре четверти судьбы».