Вторая гонка V Всероссийской Универсиады по лыжным гонкам прошла в Нижнем Тагиле

2 марта участники соревнований преодолевали дистанцию классическим стилем. Победителями стали Илья Семиков (Татарстан) и Виктория Калинина (Челябинская область). Из спортсменов, представляющих Свердловскую область, только Анастасия Игнатьева сумела войти в 10-ку сильнейших.