Нижний Тагил готов к финалу Континентального кубка по лыжному двоеборью
Сегодня, 12:53СпортФото: 1Mediainvest.ru
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Международная федерация лыжного спорта подтвердила проведение в Нижнем Тагиле финала Континентального кубка по лыжному двоеборью.
Сюжеты: Нижний Тагил
Трамплины К-120 и К-90 готовы к мероприятию и покрыты слоем искусственного снега (35 см). Лыжные трассы подготовлены и покрыты смесью из натурального и искусственного снега. Как отмечают организаторы, погода также благоприятствует.
Финал Континентального кубка по лыжному двоеборью пройдет в Нижнем Тагиле с 8 по 10 марта.
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