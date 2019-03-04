Воспитанники реабилитационного центра Карпинска встретились с Артемом Дзюбой

Ребята были приглашены на футбольный матч «Зенит» - «Урал» по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Ранее они направили коллективное письмо главе региона с просьбой предоставить им возможность посетить футбольный матч с участием кумира. Воспитанники СРЦ мечтали о встрече с Артемом Дзюбой.

2 марта ребята смогли пообщаться с кумиром и сделать совместные фотографии. Также юные фанаты побывали на футбольном матче, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Для наших мальчишек это очень значимое и яркое событие. Они всерьез увлекаются футболом: по четыре раза в неделю тренируются в футбольной секции. У парней своя дворовая команда, они участвуют в районных соревнованиях. Даже зимой их не вытащить с поля,сказала директор реабилитационного центра Карпинска.