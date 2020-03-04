"Давайте постараемся быть оптимистами" - президент УЕФА о возможной отмене Евро-2020
Сегодня, 15:15СпортФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Александер Чеферин выразил свою позицию по поводу вероятного переноса Чемпионата Европы-2020 из-за коронавируса.
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу возможности переноса Чемпионата Европы по футболу-2020 из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает "Советский спорт".
- Мы создали рабочую группу и находимся в контакте с правительствами, Всемирной организации здравоохранения, лигами и клубами. Давайте постараемся быть оптимистами. Мы не думаем о худших сценариях, - отметил Александер Чеферин.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей