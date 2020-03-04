"Давайте постараемся быть оптимистами" - президент УЕФА о возможной отмене Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу возможности переноса Чемпионата Европы по футболу-2020 из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает "Советский спорт".

- Мы создали рабочую группу и находимся в контакте с правительствами, Всемирной организации здравоохранения, лигами и клубами. Давайте постараемся быть оптимистами. Мы не думаем о худших сценариях, - отметил Александер Чеферин.