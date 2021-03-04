Тагильский силач выиграл турнир после травмы ноги и COVID-19

Тагильский силач выиграл турнир после травмы ноги и COVID-19

Сегодня, 15:49СпортФото: ИА "Все Новости"
Сергей Бестужев из Нижнего Тагила стал победителем спартакиады «Ростеха». В преддверии соревнований спортсмен получил травму ноги и перенес коронавирус.

Турнир проходил в Казани. В нем приняли участие около двух тысяч человек. Состязались они в 26 видах спорта, пишет ИА «Все Новости».

По словам спортсмена Сергея, перед стартами у него не получалось отработать на тренировке даже восемь минут, так как гиря вылетала из руки.

Несмотря на это, во время соревнований спортсмен за 10 минут смог выполнить 220 подъемов гири весом 24 килограмма. В результате он завоевал золотую медаль в гиревом спорте и кроссфите, а в русском жиме штанги и подтягивании — серебряную.

Напомним, Сергей Бестужев является ветераном гиревого спорта. Он многократный чемпион мира по данной дисциплине.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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