Тагильский силач выиграл турнир после травмы ноги и COVID-19

Несмотря на это, во время соревнований спортсмен за 10 минут смог выполнить 220 подъемов гири весом 24 килограмма. В результате он завоевал золотую медаль в гиревом спорте и кроссфите, а в русском жиме штанги и подтягивании — серебряную.