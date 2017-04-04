Тагильчанка стала победительницей чемпионата по пожарно-спасательному спорту в Тюмени
4 апреля 2017, 11:10Спорт
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В Тюмени завершился открытый Чемпионат Сибирского регионального центра МЧС по пожарно-спасательному спорту, где юная тагильчанка завоевала титул Чемпиона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Алина Милосердова уверенно обошла своих соперников на всех полосах препятствий. Стоит заметить, что конкуренция была довольно серьезной, но спортсменка смогла подтвердить свое звание чемпионки страны.
В соревнованиях приняли участие спортсмены Свердловской, Омской, Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, сообщает Отдел надзора и пропаганды Нижнего Тагила.
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