Новый стадион появится на месте «Высокогорца» на Вые в Нижнем Тагиле

Дело в том, что стадион «Высокогорец» является одним из тех объектов, которые вошли в список по благоустройству к 300-летию города.

Валерий Суров в эфире «Тагил-ТВ» заявил о том, что лучшим вариантом для этого объекта станет снос, а затем возведение совершенно нового стадиона. «Высокогорцу» уже более 50 лет, поэтому он устарел физически: вместо канализации там до сих пор выгребная яма. Для спортсменов на стадионе оборудуют душевые.

С юридической точки зрения при реконструкции объекта также возникнут проблемы, так как стадион находится на двух санитарно-защитных зонах – НТМК и железной дороги.

В мэрии уверены, что стадион прекрасно вписывается в ландшафт района. Так, в рамках проекта по приведению в порядок поймы реки Тагил он будет смотреться очень выгодно и обязательно полюбится тагильчанам.