Тагильский двоеборец победил на Чемпионате России в составе сборной региона (ФОТО)

После прыжковой части свердловчане стартовали с отставанием более двух минут. Однако в лыжной гонке им удалось отыграть время и финишировать первыми. Второе место завоевали москвичи, которые лидировали после прыжковой части. Третье место – у наиболее стабильной в этом старте команды из Санкт-Петербурга.

Также сборная Свердловской области взяла «серебро» в командных соревнованиях на трамплине К-85. Эстафету 5 км бежали тагильчане Дмитрий Гельвиг, Евгений Бородачёв и Сергей Дьячук, а также екатеринбуржец Сами Мастиев.

Тагильчанин Дмитрий Гельвиг рассказал TagilCity.ru о своих впечатлениях от соревновательного дня, который принёс ему и его однокоманднику золотую медаль. Он признался, что победа им досталась тяжело, ведь после прыжков они рассчитывали максимум на третье место.

По ходу дистанции было ещё больше сомнений, за три этапа мы не смогли достать команду из Санкт-Петербурга, но начиная с 4 этапа эстафеты всё пошло как по маслу. Я увидел, что 2-е место уже менее, чем в 30 секундах от нас, и это отставание таяло и таяло. Самир на своём этапе сумел опередить Иванова Виталия и Баркова Вячеслава, на свой финишный отрезок я уходил со 2-го места и до лидеров оставалось 35 секунд. За свой этап я отыграл почти 30 секунд и был уверен, что Самир сможет разобраться и привести нас к победе, не просто так ведь он показывал лучшее время на всех стартах в этом сезоне. Так оно и получилось. Очень интересная гонка!

19-летний Дмитрий Гельвиг несколькими днями ранее показал неплохой результат в личном первенстве. После прыжков с трамплина К-125 и гонки на 10 километров спортсмен расположился на четвертой строке протокола, уступив сильнейшим российским спортсменам: участнику Олимпиады в Пхёнчхане Эрнесту Яхину, Вячеславу Баркову и Самиру Мастиеву. Как признался TagilCity.ru, четвёртое место на чемпионате России – это его «мини-победа»:

Четвёртое место на чемпионате России для меня - это выдающийся результат! Пожалуй, это можно назвать даже «мини-победой». Жаль, что не смог составить конкуренцию тройке лидеров. Не хватило стабильности на прыжках, сказался малый опыт на большом трамплине. Первый прыжок с него я совершил именно на соревнованиях. Несмотря на это, я очень доволен и одновременно расстроен 4-ому месту: остановился в шаге от пьедестала признался спортсмен.

Для молодого спортсмена из Нижнего Тагила, как и для других двоеборцев, национальный чемпионат стал завершающим в зимнем сезоне. Впереди небольшой отдых и подготовка к следующей череде соревнований. У тагильчанина на новый сезон большие планы:

В следующем сезоне хотелось бы освоить Континентальный кубок. В этом году я остановился рядом с кубковыми очками. Первый блин комом, но я чувствую, что могу и должен попадать в ТОП-20. Буду считать этот ориентир для себя достаточно хорошим результатом и постепенно улучшать и улучшать свои результаты. В финале сезоне хочу попасть в тройку призёров на чемпионате России!

Ничего не могу сказать про подготовку, но работы предстоит очень много. И на трамплине, и на трассе.

В беседе с журналистом TagilCity.ru Дмитрий честно ответил на вопрос о своих слабых и сильных сторонах как спортсмена.

Слабые стороны: нестабильность прыжков, излишнее волнение перед зачетной попыткой, которое обычно и мешает сделать отличный прыжок. Сильные стороны: лыжная гонка, однозначно. На протяжении всего сезона я показывал отличные результаты в гоночной части соревнований. Удавалось прибегать на призовые места, изначально находясь далеко от призовой тройки.

Тем не менее, жизнь атлета не ограничивается лишь постоянными тренировками и соревнованиями. Тагильчанин рассказал TagilCity.ru о том, как он проводит своё свободное от спорта время.

Обожаю гулять и проводить время со своей любимой девушкой, ходить в кино, устраивать сюрпризы. Нельзя не оценить её вклад в мое развитие и подготовку к соревнованиям! В последнее время сильно увлёкся чтением, планирую собрать коллекцию книг. Не прочь поиграть с друзьями в покер, провести время на природе.