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Лыжники из Нижнего Тагила стали призерами чемпионата России

В чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина призерами стали лыжники из Нижнего Тагила.

В городе Чайковском Пермского края проходит чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает «Тагильский рабочий».

Программа турнира была изменена из-за непогоды. Но это не помешало сборной Свердловской области занять третье место в соревнованиях смешанных команд.

На мероприятии участниками от региона были тагильские спортсмены, воспитанники СШОР «Аист»: Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов, Вадим Шишкин, Алина Бородина. В женской категории боролись за первенство Алина Бородина и Кристина Прокопьева. Они принесли третье место региону. В одиночных турнирах тагильчане наград не получили. Лучшим был Вадим Шишкин, занявший седьмое место.

Напомним, тагильские спортсмены стали победителями областного турнира по всестилевому каратэ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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