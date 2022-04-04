Тагильчанин победил в первенстве России по шашкам среди спортсменов до 14 лет

Соревнования проходили в Самаре в марте 2022 года. 13-летний спортсмен Глеб Смертин из Нижнего Тагила стал победителем в номинации «Блиц» и «Быстрые» шашки среди спортсменов до 14 лет. В номинации «Классика» Глеб занял третье место. Первым среди спортсменов до 11 лет стал свердловчанин Антон Карпов.
Помимо кандидата в мастера спорта Глеба Смертина, наш город представляла 5-летняя Полина Зайцева с третьим юношеским разрядом.
Всего в первенстве России по русским шашкам принимали участие более 250 спортсменов из 28 регионов, сообщается на сайте Российской федерации шашек.