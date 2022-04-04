Тагильчанин победил в первенстве России по шашкам среди спортсменов до 14 лет

Тагильчанин победил в первенстве России по шашкам среди спортсменов до 14 лет
Тагильчанин победил в первенстве России по шашкам среди спортсменов до 14 лет
Сегодня, 19:11СпортФото: федерация шашек России
Глеб Смертин из Нижнего Тагила стал двукратным чемпионам всероссийского турнира по шашкам.

Соревнования проходили в Самаре в марте 2022 года. 13-летний спортсмен Глеб Смертин из Нижнего Тагила стал победителем в номинации «Блиц» и «Быстрые» шашки среди спортсменов до 14 лет. В номинации «Классика» Глеб занял третье место. Первым среди спортсменов до 11 лет стал свердловчанин Антон Карпов.

Помимо кандидата в мастера спорта Глеба Смертина, наш город представляла 5-летняя Полина Зайцева с третьим юношеским разрядом.

Всего в первенстве России по русским шашкам принимали участие более 250 спортсменов из 28 регионов, сообщается на сайте Российской федерации шашек.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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