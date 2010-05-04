Лучшие баскетбольные команды города определятся в ближайшие дни
4 мая 2010, 17:06СпортArtem
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С 1 по 3 мая прошли очередные игры плей-оф Чемпионата города по баскетболу.
В полуфинальных встречах победу одержали сборная Демидовского колледжа, обыгравшая команду «УКБТМ», и команда «21 век», которая нанесла поражение команде «СССР». Финал между «Демидовским колледжем» и «21 веком» пройдет 9 и 10 мая в спортзале «Спутник». Там же состоится награждение призеров и победителей Чемпионата Нижнего Тагила по баскетболу сезона 2009-2010. Игры начнутся с 14.00, рассказали нам в нижнетагильской федерации баскетбола.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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