В Нижний Тагил съехались сильнейшие гимнасты России, в том числе, члены сборных страны
Вчера в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие ХХХ Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике «Кубок Победы».
Как нетрудно догадаться по названию соревнований, они посвящены Победе в Великой Отечественной войне. Отдавая дань этому великому событию, юные спортсмены из Свердловской, Пермской, Тюменской, Челябинской областей постараются показать все, на что они способны, и порадовать своих фанатов и просто любителей спорта Нижнего Тагила. Значимости событие придает и круглая дата: турнир проводится уже в 30-ый раз.
Почетными гостями соревнований станут члены мужской и женской сборных страны по спортивной гимнастике. Это шестеро членов сборной команды России по спортивной гимнастике, в том числе четверо тагильчан - мастер спорта Роман Суетин, мастер спорта, участник Всемирных юношеских игр Никита Лежанкин, кандидат в мастера спорта, член сборной УрФО Мария Сустретова, член сборной УрФО Елена Алексенко. Все они, по мнению специалистов, имеют хорошие шансы на победу.
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