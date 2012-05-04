В Нижний Тагил съехались сильнейшие гимнасты России, в том числе, члены сборных страны

Как нетрудно догадаться по названию соревнований, они посвящены Победе в Великой Отечественной войне. Отдавая дань этому великому событию, юные спортсмены из Свердловской, Пермской, Тюменской, Челябинской областей постараются показать все, на что они способны, и порадовать своих фанатов и просто любителей спорта Нижнего Тагила. Значимости событие придает и круглая дата: турнир проводится уже в 30-ый раз.