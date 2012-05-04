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В Нижний Тагил съехались сильнейшие гимнасты России, в том числе, члены сборных страны
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В Нижний Тагил съехались сильнейшие гимнасты России, в том числе, члены сборных страны

4 мая 2012, 13:43Спорт
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