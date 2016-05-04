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Воспитанницы «Старого соболя» взяли золото на чемпионате Нижнего Тагила (ФОТО)
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Воспитанницы «Старого соболя» взяли золото на чемпионате Нижнего Тагила (ФОТО)

4 мая 2016, 08:35СпортТимофей Данилов
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