Воспитанницы «Старого соболя» взяли золото на чемпионате Нижнего Тагила (ФОТО)
4 мая 2016, 08:35СпортТимофей Данилов
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В минувшие праздники в Нижнем Тагиле завершился городской чемпионат по баскетболу среди девушек.
Сюжеты: Нижний Тагил
В серии плей-офф «соболя» встретили на паркете гостей из Новоуральска. Матч закончился в пользу хозяек площадки – 50:35. А команда «Тагилхлеба» обошла в счете представительниц 4-й спортшколы – 50:33.
За 3-е место в чемпионате спорили Новоуральск и ДЮСШ №4. Итог встречи: 53:34 - бронза у гостей.
В финале «Старый соболь» взял золотые медали, а команда «Тагилхлеба» стала вице-чемпионом.
Кроме того, вчера в Свердловской области началось областное первенство по баскетболу. В бой за награды от Нижнего Тагила вступили команды «Юпитера», «Старого соболя» и 4-й спортивной школы. Матчи будут проходить до 7 мая в Нижнем Тагиле и Полевском.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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