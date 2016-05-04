Воспитанницы «Старого соболя» взяли золото на чемпионате Нижнего Тагила (ФОТО)

В серии плей-офф «соболя» встретили на паркете гостей из Новоуральска. Матч закончился в пользу хозяек площадки – 50:35. А команда «Тагилхлеба» обошла в счете представительниц 4-й спортшколы – 50:33.

За 3-е место в чемпионате спорили Новоуральск и ДЮСШ №4. Итог встречи: 53:34 - бронза у гостей.

Кроме того, вчера в Свердловской области началось областное первенство по баскетболу. В бой за награды от Нижнего Тагила вступили команды «Юпитера», «Старого соболя» и 4-й спортивной школы. Матчи будут проходить до 7 мая в Нижнем Тагиле и Полевском.