Эстафета среди школьников Дзержинского района пройдёт 5 мая в Нижнем Тагиле в честь приближающегося Дня победы
4 мая 2017, 12:00СпортДенис Таратонов
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5 мая в Нижнем Тагиле пройдёт легкоатлетическая эстафета среди учащихся образовательных учреждений Дзержинского района. Проведение этого мероприятия приурочено к 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сюжеты: Нижний Тагил
Легкоатлетическая эстафета среди школьников традиционно проводится в Дзержинском районе каждый год. В ней участвуют все школы района, кроме лицея №51, где нет начальной школы. От каждой школы формируется команда из 4 девочек и 4 мальчиков. Всего в этом году будет 19 команд участников.
Эстафета проводится на площади Славы. Школьники будут бегать по аллеям сквера им. Дзержинского. Начало мероприятия запланировано на 13:30. Продолжительность — полтора часа. Победителей соревнований наградят кубками и грамотами.
Администрация района приглашается жителей Нижнего Тагила поболеть за юных спортсменов.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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