Эстафета среди школьников Дзержинского района пройдёт 5 мая в Нижнем Тагиле в честь приближающегося Дня победы

Легкоатлетическая эстафета среди школьников традиционно проводится в Дзержинском районе каждый год. В ней участвуют все школы района, кроме лицея №51, где нет начальной школы. От каждой школы формируется команда из 4 девочек и 4 мальчиков. Всего в этом году будет 19 команд участников.