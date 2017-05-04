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Эстафета среди школьников Дзержинского района пройдёт 5 мая в Нижнем Тагиле в честь приближающегося Дня победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эстафета среди школьников Дзержинского района пройдёт 5 мая в Нижнем Тагиле в честь приближающегося Дня победы

4 мая 2017, 12:00СпортДенис Таратонов
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