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Гиревики из Нижнего Тагила завоевали золото на областном турнире в Невьянске (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гиревики из Нижнего Тагила завоевали золото на областном турнире в Невьянске (ФОТО)

4 мая, 07:05Спорт
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