Гиревики из Нижнего Тагила завоевали золото на областном турнире в Невьянске (ФОТО)

29 апреля в Невьянске собрались команды со многих городов Свердловской области, чтобы принять участие в областном турнире «Уральский характер».

Участники, собравшиеся в местном Доме культуры, представляли большое количество спортивных дисциплин – борцы, штангисты, воркаутеры, арм- и мас-рестлеры. Мужчины-гиревики выступали в длинном цикле - подъем 2-х гирь по 24 кг в течение 10-ти минут, девушки выполняли рывок гири 16 кг.

Тагильчане вместе с чемпионом мира Бестужевым Сергеем уверенно выступили в командном зачёте и завоевали первое место на пьедестале почёта. На втором и третьем местах расположились команды из Пышмы и Екатеринбурга.

Фото: Бестужев Сергей