«Урал» проиграл «Спартаку» с минимальным счетом

Первый тайм закончился со счетом 0:0. «Спартак» провел атаку по левому флангу, которая оказалась безрезультатной. «Урал» послал навес в штрафную, однако забить не удалось. После этого были хорошие удары Эль Кабира и Погребняка, но гости сумели защитить ворота.