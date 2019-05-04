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«Урал» проиграл «Спартаку» с минимальным счетом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Урал» проиграл «Спартаку» с минимальным счетом

Сегодня, 18:25СпортФото: Е1
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