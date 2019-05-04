«Урал» проиграл «Спартаку» с минимальным счетом

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В Екатеринбурге со счетом 0:1 завершился футбольный матч «Урал» - «Спартак», сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Перед матчем команды почтили минутой молчания погибших в 1941-1945 годах в Великой Отечественной войне.
Первый тайм закончился со счетом 0:0. «Спартак» провел атаку по левому флангу, которая оказалась безрезультатной. «Урал» послал навес в штрафную, однако забить не удалось. После этого были хорошие удары Эль Кабира и Погребняка, но гости сумели защитить ворота.
Во втором тайме Фернандо забил гол в ворота «Урала». Судья добавил три минуты, но счет остался прежним.
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Напомним, на футбольный матч «Урал» - «Спартак» на стадионе «Екатеринбурге Арена» собрались более 26 тысяч болельщиков.
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