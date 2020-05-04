«Лион» намерен судится с футбольной лигой, оценивая убытки в десятки миллионов евро

«Лион» намерен опротестовать в суде решение Профессиональной футбольной лиги Франции о досрочном завершении сезона. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-релиз, опубликованный французским клубом.

После заявления правительства Франции о невозможности завершения футбольных соревнований, сезон в лиге 1 был завершен досрочно. Турнирную таблицу составили по среднему количеству очков, набранных командами в неполных 28 турах из 38 запланированных.