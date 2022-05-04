Стали известны возможные зарубежные участники Кубка Премьер-Лиги

Стали известны возможные зарубежные участники Кубка Премьер-Лиги

Стали известны возможные зарубежные участники Кубка Премьер-Лиги

Сегодня, 21:53
Спорт
Фото: pixabay.com
Член комитета по этике РФС Андрей Созин анонсировал сербские клубы в качестве возможных участников Кубка РПЛ, которые планируется организовать в следующем сезоне как альтернативу еврокубках.

По его словам, речь идет, прежде всего, о «Партизане» и «Црвене Звезде», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Vprognoze.

Напомним, накануне стало известно о том, что УЕФА продлил отстранение российских клубов и национальных команд от участия в турнирах под своей эгидой на весь следующий сезон.

Таким образом, отечественный футбол могут ждать крупные реформы, среди которых, в том числе, организация дополнительных турниров с привлечение команд из дружественных стран, а также увеличение числа участников РПЛ до 18 или более клубов.

При таком варианте развития событий планируется ввести ограничение на вылет в ФНЛ: 13-я и 14-я команды остаются в РПЛ, а занявшие две последние строчки играют переходные матчи с победителем и клубом, финишировавшим вторым в первом дивизионе.

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