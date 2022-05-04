За надевшего футболку с гербом Украины спортсмена заступились жители Екатеринбурга

Организатор забега «Майская гроза», во время которого Антонов и надел футболку, сообщил, что обратился уже в соответствующие инстанции. Но жители Екатеринбурга встали на сторону Александра, пишет Е1.
По словам многих екатеринбуржцев, гербы других стран в России не запрещены и вещи с изображением символики разных государств, особенно на спортивных, вполне обычное явление, а поднимать из-за этого шум и тем более хейтить — бред.
Также горожане считают, что нельзя называть врагами народы России и Украины и что спорт, несмотря на политические ситуации, должен объединять людей. Поддержавшие спортсмена жители Екатеринбурга желают ему выдержать свалившийся на него хейт.
Однако в столице Свердловской области некоторые люди осудили Антонова. Они полагают, что он предал российский народ и продался, и предлагают ему ехать в Украину и обратно не возвращаться.
Кроме того, определенная часть людей уверена, что спортсмен хотел хайпа и провокации и теперь «пусть не ноет».