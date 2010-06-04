Госдума приняла поправки против договорных матчей

Как сообщает "Интерфакс" , суть поправок состоит в том, что уголовная ответственность за участие в подкупе не наступит в тех случаях, если будет доказан факт вымогательства или если человек добровольно сообщит о подкупе в правоохранительные органы. Закон касается не только спортивных мероприятий, но и "зрелищных коммерческих конкурсов". Скандалы, связанные с договорными матчами, возникают в российском спорте регулярно. Последняя громкая история произошла в 2009 году после матча чемпионата России по футболу "Терек" - "Крылья Советов" (3:2). Многие российские СМИ назвали этот матч договорным. РФС создал специальную комиссию по расследованию обстоятельств встречи, но никаких выводов сделано не было.