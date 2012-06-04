Несмотря на победу детского дома №5 в футбольном матче, без подарков не остался никто (ФОТО)

А вот в возрастной категории от 14 до 16 лет победителя выявить оказалось не так легко, рассказывает один из организаторов соревнования Ольга Перегуд. Всю игру инициатива переходила от одной команды к другой. К концу матча счёт стал 3:3, и победителя пришлось выявлять по пенальти. И ими снова оказались ребята из Детского дома №5.

Но без подарков не остался никто. Все участники получили медали, призы и сладости. А победителям достались ещё и кубки.

Пока на поле кипели нешуточные страсти, мальчишки и девчонки помладше участвовали в забавных конкурсах, посвящённых также футбольной тематике. Сначала капитанам команд пришлось с завязанными глазами выбирать своих игроков, а потом выступать в качестве манекенов, которые члены команды должны были одеть в футбольную форму.

Когда команды были собраны, форма выбрана, им пришлось придумывать речёвки и рисовать эмблему команды. Затем наступило время разминки с надуванием и лопанием воздушных шаров. В завершение двое самых ловких участников команды со связанными руками должны были упаковать подарок соперникам. В качестве подарков дети получили сладости, блокноты и ручки.

Но вот чего организаторы никак не ожидали – так это безумного интереса детей всех возрастов к ростовым куклам. Их буквально готовы были разорвать на части – одни хотели погонять с ними мяч, другие сфотографироваться, третьим просто нравилось тянуть их за хвост. Но Кот и Пёс стоически выдержали все испытания, выпавшие на их шкуру, и уделили внимание каждому ребёнку.

Как рассказали воспитатели детского дома № 5, они в футболе уже не новички. Ребята регулярно участвуют в подобных соревнованиях, и даже с детским домом №1 уже играли.

Многие занимаются в спортивном клубе «Спутник», а так же спортивно - оздоровительном комплексе «Металлург Форум». А вот подобные конкурсы не проводились, и детям особенно не хватает организованности при участии в них: где-то мешает стеснительность, где-то - отсутствие навыков отмечает Ольга Перегуд.

Но, по оценке организаторов,праздник, в целом, удался. Затратив немного усилий и времени, получилось организовать для детей весёлое мероприятие.