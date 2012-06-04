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Тагильчане заняли вторые и третьи места на Чемпионате и первенстве УрФО по легкой атлетике
Сюжеты:
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Тагильчане заняли вторые и третьи места на Чемпионате и первенстве УрФО по легкой атлетике

4 июня 2012, 19:11Спорт
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