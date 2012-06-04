Тагильчане заняли вторые и третьи места на Чемпионате и первенстве УрФО по легкой атлетике

В борьбу за титул чемпиона УрФО вступили спортсмены Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края и Хантемансийского автономного округа, рассказывают в отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила. От нашего города в соревнованиях приняли участие легкоатлеты детско-юношеских спортивных школ «Юность», «Юпитер» и «Спутник».

Несмотря на высокий уровень показанных результатов, нашим спортсменам удалось выиграть несколько медалей. В тройном прыжке второе место заняла Ольга Шеина (ДЮСШ «Спутник»), тренеры Заметаев О.Г., Шаповалова Т.М., и 3 место – Елена Вшивкова (ДЮСШ «Юность») тренер Чирков А.М.

Евгений Салангин (ДЮСШ «Спутник») стал третьим на дистанции 100 метров (тренер Куницын). Андрей Свердлов (ДЮСШ «Юность») показал второй результат на дистанции 10 километров в спортивной ходьбе (тренер Сураев А.П.). Юля Галимова (ДЮСШ «Спутник») соревновалась в семиборье и также показала 2-ой результат (тренер Заметаев О.Г.). Команда юношей ДЮСШ «Спутник» показалась 2-ой результат в эстафете 4х100 м.