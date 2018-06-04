Мяч для первого матча ЧМ-2018 в России прибыл из космоса
4 июня, 11:25Спорт
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Экипаж МКС вернулся на Землю после 168 дней экспедиции на орбите. Команда приземлилась в Казахстане недалеко от города Жезказган. Они доставили с орбиты мяч, которым 14 июня должен начаться мундиаль в России.
В состав экипажа входили Антон Шкаплеров, космонавт «Роскосмоса», Скотт Тингл, астронавт NASA и Норишиге Канаи, астронавт JAXA, сообщает газета «Новые Известия».
За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-54 и МКС-55, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями сообщили в Роскосмосе.
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