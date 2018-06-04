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Мяч для первого матча ЧМ-2018 в России прибыл из космоса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мяч для первого матча ЧМ-2018 в России прибыл из космоса

4 июня, 11:25Спорт
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