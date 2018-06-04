Состав футбольной сборной России утвержден на домашний ЧМ-2018

Интересно, что самым возрастным и самым опытным игроком сборной является Сергей Игнашевич, которому на момент финального матча – 14 июля – исполнится 39 лет. Интересно, что Игнашевич является и самым «дешёвым» игроком российской сборной. Самым молодым футболистом сборной стал 22-летний Александр Головин.

Наиболее высокооплачиваемый среди них – Марио Фернандес (16 миллионов евро). Наименьшее количество матчей из всех сыграл Андрей Лунёв – три игры, поскольку ворота от мячей соперника охраняет Игорь Акинфеев.

Лучшим бомбардиром команды называют Федора Смолова с его 12-ю голами в 31-м матче. Самый грубый игрок – Юрий Жирков, получивший 7 желтых и 2 красные карточки в сезоне, передаёт издание «Советский спорт».

Вратари:

Игорь Акинфеев (к, ЦСКА, 32 года)

Владимир Габулов (Брюгге, 34)

Андрей Лунев (Зенит, 26)

Защитники:

Владимир Гранат (Рубин, 31)

Сергей Игнашевич (ЦСКА, 38)

Фёдор Кудряшов (Рубин, 31)

Илья Кутепов (Спартак, 24)

Андрей Семенов (Ахмат, 29)

Игорь Смольников (Зенит, 29)

Марио Фернандес (ЦСКА, 27)

Полузащитники

Юрий Газинский (Краснодар, 28)

Александр Головин (ЦСКА, 22)

Алан Дзагоев (ЦСКА, 27)

Александр Ерохин (Зенит, 28)

Юрий Жирков (Зенит, 34)

Роман Зобнин (Спартак, 24)

Далер Кузяев (Зенит, 25)

Антон Миранчук (Локомотив, 22)

Александр Самедов (Спартак, 33)

Денис Черышев (Вильярреал, 27)

Нападающие Артём Дзюба (Арсенал, 29) Алексей Миранчук (Локомотив, 22) Фёдор Смолов (Краснодар, 28)