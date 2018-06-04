Состав футбольной сборной России утвержден на домашний ЧМ-2018
В России стал известен состав сборной команды, которая выступит на ЧМ-2018. Список игроков накануне огласил главный тренер Станислав Черчесов.
Интересно, что самым возрастным и самым опытным игроком сборной является Сергей Игнашевич, которому на момент финального матча – 14 июля – исполнится 39 лет. Интересно, что Игнашевич является и самым «дешёвым» игроком российской сборной. Самым молодым футболистом сборной стал 22-летний Александр Головин.
Наиболее высокооплачиваемый среди них – Марио Фернандес (16 миллионов евро). Наименьшее количество матчей из всех сыграл Андрей Лунёв – три игры, поскольку ворота от мячей соперника охраняет Игорь Акинфеев.
Лучшим бомбардиром команды называют Федора Смолова с его 12-ю голами в 31-м матче. Самый грубый игрок – Юрий Жирков, получивший 7 желтых и 2 красные карточки в сезоне, передаёт издание «Советский спорт».
Вратари:
- Игорь Акинфеев (к, ЦСКА, 32 года)
- Владимир Габулов (Брюгге, 34)
- Андрей Лунев (Зенит, 26)
Защитники:
- Владимир Гранат (Рубин, 31)
- Сергей Игнашевич (ЦСКА, 38)
- Фёдор Кудряшов (Рубин, 31)
- Илья Кутепов (Спартак, 24)
- Андрей Семенов (Ахмат, 29)
- Игорь Смольников (Зенит, 29)
- Марио Фернандес (ЦСКА, 27)
Полузащитники
- Юрий Газинский (Краснодар, 28)
- Александр Головин (ЦСКА, 22)
- Алан Дзагоев (ЦСКА, 27)
- Александр Ерохин (Зенит, 28)
- Юрий Жирков (Зенит, 34)
- Роман Зобнин (Спартак, 24)
- Далер Кузяев (Зенит, 25)
- Антон Миранчук (Локомотив, 22)
- Александр Самедов (Спартак, 33)
- Денис Черышев (Вильярреал, 27)
Нападающие
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