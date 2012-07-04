Тагильчанка взяла «золото» на Всероссийском турнире по теннису
4 июля 2012, 09:51Спорт
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На днях юная спортсменка из Нижнего Тагила привезла золотую медаль с Всероссийского турнира по теннису, который проходил в Челябинске. Валерия Еремина, ученица 4-го класса школы №25, одержала уверенную победу над девочками из Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Уфы, Омска, Перми, Заречного и Челябинска.
Всем участницам не больше 10 лет, однако, серьезные результаты, которые успела показатьВалерия, позволяют надеяться, что в нашем городе подрастает очереднаячемпионка, и эта золотая медаль далеко не последняя. К слову, под руководствомлюбимого тренера Дмитрия Новичкова (ГДДЮТ и ФКП «НТИИМ»), девочка ужестановилась победителем и призером соревнований в Новоуральске, Нижнем Тагиле иЧелябинске.
Фото с сайта ntagil.org
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