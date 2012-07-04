Тагильчанка взяла «золото» на Всероссийском турнире по теннису

Всем участницам не больше 10 лет, однако, серьезные результаты, которые успела показатьВалерия, позволяют надеяться, что в нашем городе подрастает очереднаячемпионка, и эта золотая медаль далеко не последняя. К слову, под руководствомлюбимого тренера Дмитрия Новичкова (ГДДЮТ и ФКП «НТИИМ»), девочка ужестановилась победителем и призером соревнований в Новоуральске, Нижнем Тагиле иЧелябинске.