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Тагильчанка взяла «золото» на Всероссийском турнире по теннису
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка взяла «золото» на Всероссийском турнире по теннису

4 июля 2012, 09:51Спорт
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