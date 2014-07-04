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Игрокам и тренерам сборной России отказали в премиальных за ЧМ-2014
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Игрокам и тренерам сборной России отказали в премиальных за ЧМ-2014

4 июля 2014, 13:20СпортПавел Сидоренко
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