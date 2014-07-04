Игрокам и тренерам сборной России отказали в премиальных за ЧМ-2014

Футболисты и тренеры никакого вознаграждения за невыход из группы не получают. Ни футболисты, ни тренеры — повторю это еще раз. Взаимоотношения с обслуживающим персоналом сборной команды никак не связаны со спортивным результатом сказал Толстых.