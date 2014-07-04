Игрокам и тренерам сборной России отказали в премиальных за ЧМ-2014
4 июля 2014, 13:20СпортПавел Сидоренко
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Николай Толстых заявил, что ни игроки, ни тренерский штаб сборной России не получат премиальные за выступление на чемпионате мира в Бразилии, так как команда не сумела пробиться в плей-офф. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт».
Футболисты и тренеры никакого вознаграждения за невыход из группы не получают. Ни футболисты, ни тренеры — повторю это еще раз. Взаимоотношения с обслуживающим персоналом сборной команды никак не связаны со спортивным результатом сказал Толстых.
Также глава РФС рассказал, что итоги выступления национальной команды на мундиале будут подводиться на исполкоме организации, где главный тренер команды Фабио Капелло представит свой отчет.
Сборная России не сумела преодолеть барьер группового этапа на чемпионате мира. Россияне сыграли вничью с командами Алжира (1:1) и Южной Кореи (1:1), а также уступили бельгийцам (0:1).
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