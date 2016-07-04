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Свердловский прыгун в воду может не попасть на Олимпиаду в Рио: тренер сборной считает, что он «выдохся»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский прыгун в воду может не попасть на Олимпиаду в Рио: тренер сборной считает, что он «выдохся»

4 июля 2016, 19:25Спорт
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