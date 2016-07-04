Свердловский прыгун в воду может не попасть на Олимпиаду в Рио: тренер сборной считает, что он «выдохся»

Результаты чемпионата России по прыжкам в воду, состоявшегося в июне в Пензе, должны были стать основанием для отбора спортсменов, которые примут участие в приближающихся летних Олимпийских играх. Однако Евгений Новосёлов, ставший лучшим в трех дисциплинах, две из которых входят в Олимпийскую программу, в состав сборной не вошел. Вместо братьев Новосёловых главный тренер собирается включить в команду России 2 спортсменов, один из которых уступил Евгению Новоселову на чемпионате России, а второй снялся с соревнований по причине получения травмы.

Свое решение Олег Зайцев мотивировал тем, что у братьев Новосёловых нет достаточной психологической подготовки для выступления на крупных международных соревнованиях.

Сами же спортсмены уверены в своих силах и готовы отстаивать шанс побывать на Олимпиаде, который, по их мнению, может выпасть единожды за всю жизнь. Спортсмены вместе со своим тренером обратились в Министерство спорта Свердловской области, откуда было направлено письмо в Федерацию плавания и Министерство спорта РФ.

На данный момент списки спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Рио, окончательно не утверждены. Итоговое решение по составу команды главный тренер сборной примет 6 июля по результатам сборов, которые состоятся на озере Круглое.