Тагильчанин стал чемпионом в «прокурорском» турнире (ФОТО)

По итогам спортивных соревнований, победителем стал тагильчанин Николай Коваленко, который является заместителем прокурора Дзержинского района. Представитель Нижнего Тагила принял участие в забеге на 100 метров среди спортсменов старше 35-ти лет, в командных играх, а также стоял на воротах сборной УрФО.

По результатам спартакиады, уральцы завоевали золотые медали в соревнованиях по бадминтону, легкой атлетике, мини-футболу и сдаче норм ГТО. По сумме набранных баллов команда Урала стала вице-победителем, уступив коллегам из Приволжья. Бронзу взяли представители Центрального федерального округа, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всего за награды спорили 9 команд надзорных ведомств России. От каждой выступили по 32 сильнейших спортсмена в погонах.