Тагильские спортсмены с ограниченными возможностями одержали победу на Областной спартакиаде (ФОТО)

Нижний Тагил на спартакиаде представляли спортсмены Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов (ДРО ВОИ).

Участники соревнований сообщают, что в этом году на спартакиаде собралось рекордное количество команд из разных городов Свердловской области. Были представлены: Екатеринбург, Асбест, Алапаевск, Арти, Богданович, Новоуральск, Невьянск, Качканар, Нижний Тагил, Кушва, Первоуральск, Краснотурьинск, Полевской, Верхняя Пышма, Кировград, Среднеуральск и другие населённые пункты.

Данная спартакиада проводится ежегодно с 2008 года. В этом году организатором выступило общество инвалидов города Верхняя Пышма при содействии Администрации Среднеуральска, поделились спортсмены.

В составе нашей команды было три человека. Двое мужчин и девушка. В эстафете я участвовал вдвоём с девушкой, во всех остальных дисциплинах (пулевая стрельба, дартс, боулинг, бочча и мини гольф) принимала участие вся команда. По итогам соревнований мы заняли первое место в командном зачёте рассказал председатель ДРО ВОИ Игорь Постоногов.

Победители получили кубки, медали, ценные призы, сообщают участники соревнований.

С золотым кубком победителя, медалями, ценными призами и прекрасным настроением наша команда вернулась в родной город рассказал представитель команды победителей – Олег Вахонин – обладатель премии «Человек года-2016» в номинации «За силу духа».

ФОТО: ДРО ВОИ