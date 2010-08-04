Тянуть «газель» голыми руками и таскать тяжёлые брёвна способны самые сильные тагильчане

Будут награждены лучшие спортсмены города, а среди зрителей проведут спортивную лотерею. Посленаграждения победителей, пройдет финальная часть городского конкурса посиловому экстриму. Накануне прошел отборочный этап, в котором приняли участие11 спортсменов. В финал вышли шесть силачей. Самому старшему финалисту 42 года,остальные пять участников представители СК «Спутник», ДЮСШ «Юность» и ВПК«Лебяжинец». Как рассказали нам в управлении по физической культуре и спорту,спортсмены будут перекидывать300-от килограммовое колесо, тянуть «газель»голыми руками, а также переносить тяжелые бревна. Праздник начнётся в 18 часов,вход свободный.