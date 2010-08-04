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Тянуть «газель» голыми руками и таскать тяжёлые брёвна способны самые сильные тагильчане
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тянуть «газель» голыми руками и таскать тяжёлые брёвна способны самые сильные тагильчане

4 августа 2010, 17:27СпортIrinaKoshp
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