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«В шахматах выигрывает тот, кто ошибается предпоследним»: в Нижнем Тагиле состоялся турнир среди ветеранов
Сюжеты:
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«В шахматах выигрывает тот, кто ошибается предпоследним»: в Нижнем Тагиле состоялся турнир среди ветеранов

4 августа 2014, 17:15Спорт
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