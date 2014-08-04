«В шахматах выигрывает тот, кто ошибается предпоследним»: в Нижнем Тагиле состоялся турнир среди ветеранов

Победу в нём одержал кушвинский шахматист, кандидат в мастера спорта Валентин Сенников. Он набрал 7 из 8 очков. С таким же результатом на втором месте тагильчанин, кандидат в мастера спорта Алексей Умушкин. Третий результат 5 из 8 также у тагильчанина перворазрядника Александра Савина.

В субботний день, 2 августа, в 19-ый раз состоялась товарищеская встреча шахматистов двух округов: Горнозаводского и Северного. В матче приняли участие шахматисты семи городов. Всего командами округов было сыграно 100 партий (по 10 каждым участником), Со счётом 57½ : 42½ на этот раз победила команда Северного округа.

В отборочном турнире открытого Кубка города по быстрой игре в шахматы, проходившем 3 августа, с результатом 6 ½ очков из 8 победителем стал мастер ФИДЕ из Красноуральска Алексей Трефилов. Кандидат в мастера спорта Павел Безденежных показал второй результат – 6 очков. Третью строку в турнирной таблице занял перворазрядник Пётр Махнёв. Он набрал 5 ½ очков.

На предстоящей неделе:

в четверг, 7 августа в турнире по шахматам впервые встретятся казаки станицы «Георгиевской»

в субботу, 9 августа в городском празднике на Лисьей горе с 13.00 жители города смогут принят участие в поединках по шахматам и шашкам.

в воскресный день, 10 августа в рамках Дня города в парке культуры им. А.П.Бондина состоятся XI открытый чемпионат города по молниеносной игре в шахматы и блиц-турнир по шашкам. Начало соревнований 14.00.

Приглашаются все желающие!