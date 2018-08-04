Тагильские полицейские участвовали в 10-километровом забеге ко Дню городе

На торжественном открытии присутствовали первые лица города, полиции города и представители общественных организаций.

В состязании приняли участие семь команд. На 10-километровую дистанцию вышли 98 полицейских. Маршрут проходил по полю и лесной полосе. После пятикилометрового рубежа участники забега прервались, чтобы попить воды. На контрольных пунктах присутствовали ревизоры, фиксировавшие номер участника, а также контролирующие соблюдение правил забега и состояние спортсменов.

Подведение итогов состоялось по пяти личным результатам, командный зачёт также определялся по пяти лучшим результатам.