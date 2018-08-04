Тагильские полицейские участвовали в 10-километровом забеге ко Дню городе

Полицейские Нижнего Тагила 3 августа приняли участие в легкоатлетическом кроссе под названием «Солдат правопорядка», посвящённом Дню города в Нижнем Тагиле.
На торжественном открытии присутствовали первые лица города, полиции города и представители общественных организаций.
В состязании приняли участие семь команд. На 10-километровую дистанцию вышли 98 полицейских. Маршрут проходил по полю и лесной полосе. После пятикилометрового рубежа участники забега прервались, чтобы попить воды. На контрольных пунктах присутствовали ревизоры, фиксировавшие номер участника, а также контролирующие соблюдение правил забега и состояние спортсменов.
Подведение итогов состоялось по пяти личным результатам, командный зачёт также определялся по пяти лучшим результатам.
Команда МУ МВД России «Нижнетагильское» выступила очень достойно! Третье место занял Сергей Курынов (МЧС), второе – Любовь Новгородцева (ППС Нижний Тагил). Победителем кросса в личном первенстве стал полицейский отдельного батальона патрульно – постовой службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Николай Аптулов. В командном зачете «бронза» досталась команде МУ МВД России «Нижнетагильское», «серебро» – у нижнетагильской команды МЧС. А «золото» – у отряда спецназа «Урал»,рассказали в пресс-службе полици и Нижнего Тагила.