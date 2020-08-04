Сен-Пьер принял вызов Хабиба

Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я поддерживаю физическую форму. Нет, я не подписывал контракт. Тренируюсь, потому что мне это нравится.

Бой с Хабибом? В UFC знают, где меня искать. Пусть просто позвонят», – цитирует 39-летнего Сен-Пьера RDS.