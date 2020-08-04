Сен-Пьер принял вызов Хабиба

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался о поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Об этом сообщает «Советский спорт».
«Я поддерживаю физическую форму. Нет, я не подписывал контракт. Тренируюсь, потому что мне это нравится.
Бой с Хабибом? В UFC знают, где меня искать. Пусть просто позвонят», – цитирует 39-летнего Сен-Пьера RDS.
Ранее 31-летний Нурмагомедов заявил, что хочет встретиться с канадцем весной 2021 года.
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