Красота и сила: тагильчанка Алия Кульмаметова - чемпионка Европы и Азии по самбо (ФОТО)

Как началось твое увлечение самбо? Во сколько лет ты стала заниматься?

– Изначально, когда нас привели во втором классе на экскурсию в зал, я испугалась, подумала: «О, нет, это не мое». Позже к нам в класс пришла новенькая девочка, мне тогда уже было тринадцать лет, она стала ходить на самбо и звала меня с собой: «Алька, пошли-пошли…». На то время у меня было много разных интересов: лыжи, хоровое пение, танцы; иными словами пыталась найти себя в том, в чем мне будет более комфортно. В итоге снова пришла в зал, но не на экскурсию уже, а на тренировку, попробовала – понравилось, стала заниматься.

Что значит спорт и самбо в частности, в твоей жизни?

– У меня самбо в жизни по сей день занимает первое место, потом уже все остальное. Я головой в спорте. Тренируемся шесть дней в неделю, по два-три часа, работаем, «пашем». Тренируем молодое поколение. Иными словами, самбо помогло мне найти себя.

Каких успехов ты добилась за годы занятий?

– Сначала два года ходила в младшую группу, тренер меня оттуда «ногой пинал»: «Мол, всех как котят «бросаешь», иди в старшую группу». Пошла в старшую, там уже начались результаты: сначала областные соревнования выигрывала, затем окружные, далее стала попадать на чемпионаты первенства России.

За то время пока учусь в институте, стала семикратной обладательницей первенства России. На них я два раза попала на чемпионат Азии, и один раз на чемпионат Европы, и заняла там первые места.

Сейчас ты заканчиваешь институт. Не мешает ли занятие самбо к подготовке к диплому и ГОСам?

– Нет, конечно, не мешает. Помимо своих тренировок, я еще тренирую малышей, и, не смотря на плотность в своем графике, я нахожу время для подготовки (смеется).

На какую тему твоя дипломная работа и планируешь ли ты связать свою жизнь со спортом?

– «Технология волевых качеств у самбистов». Для меня важно то, какие проблемы и нежелания возникают у спортсменов, как у новичков, так и у профессионалов, и самое главное как они их «поборют», а это постигается за счет воли.

Что касается самбо - оно для меня все, поэтому свою жизнь со спортом я связала давно.

Какие занятия в институте помимо спорта за время учебных лет тебя привлекали?

– Ну из ОВР (Отдел по воспитательной работе НТИ (филиала) УрФУ – прим. редактора) мы вообще с первого курса не вылезали, потом немножко посложнее с учебой стало, но не прекращала участвовать в различных акциях, в общем много всего было, сейчас и не перечислишь. Но в основном в универсиаде по дзю-до больше принимала участие. Жизнь так и била ключом.

Что бы ты могла пожелать, посоветовать нынешним первокурсникам?

– Хотелось бы сказать им, чтобы активно участвовали во всем, а не только «ходили возле стеночки» и думали об одной учебе.

Студенческая жизнь у нас одна и провести ее надо со смыслом, прочувствовать, увидеть во всех красках и понять, насколько она прекрасна.

С Алией беседовал Кирилл Кузнецов, студенческая газета «NEXT», НТИ (ф) УрФУ.