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Российские шахматистки заняли первое место на Всемирной шахматной олимпиаде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российские шахматистки заняли первое место на Всемирной шахматной олимпиаде

4 октября 2010, 08:18СпортОльга
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