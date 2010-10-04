Российские шахматистки заняли первое место на Всемирной шахматной олимпиаде

Женская сборная России выиграла 11 матчей из 11 и завоевала золото досрочно. Серебро взяли китаянки. На бронзу, набрав на финише одинаковоеколичество очков, претендовали сразу шесть команд. Лучшие дополнительные показатели оказались у спортсменок из Грузии.

Мужская сборная России завоевала серебряные медали. Россияне перед заключительным туром сохраняли шансы на победу, уступая один командный балл украинцам. Необходимо было одержать верх над Испанией, но в заключительном матче была зафиксирована ничья - 2:2. В итоге победителями стали украинцы.