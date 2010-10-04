Российские шахматистки заняли первое место на Всемирной шахматной олимпиаде
4 октября 2010, 08:18СпортОльга
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Российские шахматисты успешно выступили на Всемирной шахматной олимпиаде, завершившейся 3 октября 2010 года в Ханты-Мансийске.
Женская сборная России выиграла 11 матчей из 11 и завоевала золото досрочно. Серебро взяли китаянки. На бронзу, набрав на финише одинаковоеколичество очков, претендовали сразу шесть команд. Лучшие дополнительные показатели оказались у спортсменок из Грузии.
Мужская сборная России завоевала серебряные медали. Россияне перед заключительным туром сохраняли шансы на победу, уступая один командный балл украинцам. Необходимо было одержать верх над Испанией, но в заключительном матче была зафиксирована ничья - 2:2. В итоге победителями стали украинцы.
3-4 места разделили сборные Израиля и Венгрии. После подсчета дополнительных показателей бронзу присудили израильским спортсменам, сообщает «УралИнформБюро».
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