У «Спутника» появился новый голкипер

Воспитанник екатеринбургской школы хоккея играл за команды:«Динамо-Энергия», альметьевский «Нефтяник», «АкБарс-2» и «Мечел».Прошлый сезон провел в пензинском «Дизеле». В 49 матчах Демидовпропустил 65 шайб. В «Спутнике» Демидов будет играть под 20 номером идебютирует за тагильскую команду скорее всего 6 октября в выездном матчес тольяттинской «Ладой».

Как рассказал пресс-службе «Спутника» МихаилДемидов, он мог играть за «Северсталь», но принял решение в пользуНижнего Тагила. «Команда проявила заинтересованность во мне, звали еще вконце прошлого сезона. В «Спутнике» хорошие условия, обещали, чтокоманда будет биться за высокие места. Меня это все устроило» - заявилМихаил Демидов.