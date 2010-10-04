У «Спутника» появился новый голкипер
4 октября 2010, 16:03СпортОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У «Спутника» появился новый голкипер. Руководство спортивного клуба «Спутник» заявило для участия в чемпионате ВХЛ 24-летнего голкипера Михаила Демидова.
Воспитанник екатеринбургской школы хоккея играл за команды:«Динамо-Энергия», альметьевский «Нефтяник», «АкБарс-2» и «Мечел».Прошлый сезон провел в пензинском «Дизеле». В 49 матчах Демидовпропустил 65 шайб. В «Спутнике» Демидов будет играть под 20 номером идебютирует за тагильскую команду скорее всего 6 октября в выездном матчес тольяттинской «Ладой».
Как рассказал пресс-службе «Спутника» МихаилДемидов, он мог играть за «Северсталь», но принял решение в пользуНижнего Тагила. «Команда проявила заинтересованность во мне, звали еще вконце прошлого сезона. В «Спутнике» хорошие условия, обещали, чтокоманда будет биться за высокие места. Меня это все устроило» - заявилМихаил Демидов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей