Ольга Ставрова, Чемпионка Мира по кикбоксингу, возвращается в Тагил из Бразилии! (ФОТО)

На днях завершился любительский Чемпионат Мира по кикбоксингу в Бразилии WAKO, в котором приняли участие спортсмены со всего мира, причем и мужчины, и женщины.

В различных весовых категориях приняло участие около сотни спортсменок, одна из которых – Ольга Ставрова. Известно, что она сражалась за титул в ¼ финала с сильнейшей австрийской кикбоксершей Мирой Винкельманн. И одержала в этом бою победу. На следующей неделе Ольга месте с тренером вновь посетят TagilCity.ru и подробнее расскажут о прошедшем соревновании.

Слева - Кристина Тайсс и Ольга Ставрова.

Сегодня Ольга Ставрова сообщила TagilCity.ru, что в борьбе за третье место потерпела поражение. Очевидно, Ольга расстроена, однако, по факту, она по-прежнему остается одной из сильнейших спортсменок, которая одержала верх в поединке с непобедимой Кристиной Тайсс. Кстати, на декабрь уже назначен матч-реванш с немкой, об этом нам рассказал тренер Ольги.