Ольга Ставрова, Чемпионка Мира по кикбоксингу, возвращается в Тагил из Бразилии! (ФОТО)
Пару месяцев назад в гостях у TagilCity.ru побывала Чемпионка мира по кикбоксингу – обаятельная Ольга Ставрова вместе со своим тренером – Александром Борисовичем Буньковым. Они рассказывали нам о новом титуле тагильской спортсменки и Чемпионате Мира, который принес Ольге победу над немецкой соперницей – сильнейшей Кристиной Тайсс, и продемонстрировали легендарный пояс победителя.
На днях завершился любительский Чемпионат Мира по кикбоксингу в Бразилии WAKO, в котором приняли участие спортсмены со всего мира, причем и мужчины, и женщины.
В различных весовых категориях приняло участие около сотни спортсменок, одна из которых – Ольга Ставрова. Известно, что она сражалась за титул в ¼ финала с сильнейшей австрийской кикбоксершей Мирой Винкельманн. И одержала в этом бою победу. На следующей неделе Ольга месте с тренером вновь посетят TagilCity.ru и подробнее расскажут о прошедшем соревновании.
Слева - Кристина Тайсс и Ольга Ставрова.
Сегодня Ольга Ставрова сообщила TagilCity.ru, что в борьбе за третье место потерпела поражение. Очевидно, Ольга расстроена, однако, по факту, она по-прежнему остается одной из сильнейших спортсменок, которая одержала верх в поединке с непобедимой Кристиной Тайсс. Кстати, на декабрь уже назначен матч-реванш с немкой, об этом нам рассказал тренер Ольги.
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