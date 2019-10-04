Кикбоксёры из Нижнего Тагила привезли 20 медалей с Кубка мира

Среди мужчин два «золота» выиграл Семён Востриков, ставший сильнейшим в категории до 63 кг в разделах «лайт-контакт» и «кик-лайт».

Среди спортсменов 16-18 лет по две «серебра» у Михаила Лебедева, «золото» и «серебро» у Всеволода Клюкина. Ещё две медали у Степана Цыганова и Мирона Нестерова, которые заняли второе и третье место соответственно.

В возрастной группе 13-15 лет в весе до 42 кг в разделе «лайт-контакт» выиграла Елизавета Цыганова. В поинтфайтинге она стала третьей. Кроме того, «серебро» и «бронза» у Артема Гобова, а у Александра Дырнова и Матвея Панаева — «бронза».