Кикбоксёры из Нижнего Тагила привезли 20 медалей с Кубка мира
Тагильские кикбоксёры из школы олимпийского резерва «Уралец» завоевали 20 медалей различного достоинства на Кубке мира, который проходил в Анапе, сообщает «Тагильский рабочий».
Среди мужчин два «золота» выиграл Семён Востриков, ставший сильнейшим в категории до 63 кг в разделах «лайт-контакт» и «кик-лайт».
Среди спортсменов 16-18 лет по две «серебра» у Михаила Лебедева, «золото» и «серебро» у Всеволода Клюкина. Ещё две медали у Степана Цыганова и Мирона Нестерова, которые заняли второе и третье место соответственно.
В возрастной группе 13-15 лет в весе до 42 кг в разделе «лайт-контакт» выиграла Елизавета Цыганова. В поинтфайтинге она стала третьей. Кроме того, «серебро» и «бронза» у Артема Гобова, а у Александра Дырнова и Матвея Панаева — «бронза».
Дебютанты мировых соревнований Никита Пелевин, Дмитрий Лезов, Михаил Камаев и Мария Морозова стали «бронзовыми» призёрами. Среди девушек 15-16 лет третье место в весе до 52 кг взяла Татьяна Дырнова.