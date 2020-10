Слаломист из Нижнего Тагила занял призовое место на первенстве Европы

Тагильчанин Дмитрий Храмцов, являющийся воспитанником спортшколы «Уралец» занял третье место среди юниоров на первенстве Европы по гребному слалому, сообщает Федерация гребного слалома в России.

В финале класса каноэ-одиночки россиянин показал результат 98,18 секунды. Победителем гонки стал спортсмен из Чехии, второе — представитель Польши. Соревнования проходят с 1 по 4 октября в польском Кракове. Сегодня первенство Европы завершится полуфиналами и финалами в классах байдарка-одиночка среди мужчин и каноэ-одиночка среди женщин. Напомним, в командных гонках на «каноэ» российские спортсмены уже завоевали «золото». Накануне, 3 октября, прошли состязания в категории каноэ-одиночки среди юниоров до 23 лет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter