Слаломист из Нижнего Тагила занял призовое место на первенстве Европы

В финале класса каноэ-одиночки россиянин показал результат 98,18 секунды. Победителем гонки стал спортсмен из Чехии, второе — представитель Польши.
Соревнования проходят с 1 по 4 октября в польском Кракове.
Сегодня первенство Европы завершится полуфиналами и финалами в классах байдарка-одиночка среди мужчин и каноэ-одиночка среди женщин.
Напомним, в командных гонках на «каноэ» российские спортсмены уже завоевали «золото». Накануне, 3 октября, прошли состязания в категории каноэ-одиночки среди юниоров до 23 лет.