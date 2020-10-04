Слаломист из Нижнего Тагила занял призовое место на первенстве Европы

Слаломист из Нижнего Тагила занял призовое место на первенстве Европы

Сегодня, 14:36СпортPhoto: Федерация гребного слалома России
Тагильчанин Дмитрий Храмцов, являющийся воспитанником спортшколы «Уралец» занял третье место среди юниоров на первенстве Европы по гребному слалому, сообщает Федерация гребного слалома в России.

В финале класса каноэ-одиночки россиянин показал результат 98,18 секунды. Победителем гонки стал спортсмен из Чехии, второе — представитель Польши.

Соревнования проходят с 1 по 4 октября в польском Кракове.

Сегодня первенство Европы завершится полуфиналами и финалами в классах байдарка-одиночка среди мужчин и каноэ-одиночка среди женщин.

Напомним, в командных гонках на «каноэ» российские спортсмены уже завоевали «золото». Накануне, 3 октября, прошли состязания в категории каноэ-одиночки среди юниоров до 23 лет.

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