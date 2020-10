Свердловчан наградили медалями на Кубке Урала по зимнему плаванью

3 сентября в Кургане состоялся второй этап Кубка Урала по зимнему плаванию, сообщает Е1.

В соревновании приняли участие около 150 спортсменов, приехавших со всего Урала. Дополнительное внимание привлекли «моржи» из Каменска-Уральского и Екатеринбурга. По словам президента Федерации зимнего плавания Свердловской области Василия Ястребова, обе команды показали себя наилучшим образом. Состав из уральской столицы одержал победу в эстафете двое по 100 метров брассом, а команда из Каменска-Уральского заняла второе место в соревновании четыре по 50 метров. На данный момент температура воды в Екатеринбурге составляет +10 градусов, а в Кургане на градус ниже: +9. С падением каждого градуса этот спорт становится все экстремальнее и экстремальнее,подчеркнул Василий Ястребов. Сезон стартовал не так давно: первый этап прошел 19 сентября в Каменске-Уральском, второй в Кургане, а третий планируется 5 декабря в Екатеринбурге. Напомним, федерация лыжных видов спорта приняла решение перенести первый мужской этап Кубка мира в Нижний Тагил.

