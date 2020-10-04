Свердловчан наградили медалями на Кубке Урала по зимнему плаванью

По словам президента Федерации зимнего плавания Свердловской области Василия Ястребова, обе команды показали себя наилучшим образом. Состав из уральской столицы одержал победу в эстафете двое по 100 метров брассом, а команда из Каменска-Уральского заняла второе место в соревновании четыре по 50 метров.