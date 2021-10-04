Тагильчанин хочет получить президентский грант на проведение инклюзивного фестиваля

Традиционный инклюзивный Фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть!» ранее проводился в Нижнем Тагиле одним днем. Теперь организаторы планируют вывести соревнования на новый уровень. Планируется, что получение президентского гранта позволит в 2022-м году провести состязания в несколько этапов на протяжении лета.

Александр Коченков получил в свое время травму позвоночника и не смог больше заниматься любимым футболом. Через некоторое время у них с дочерью возникла идея отремонтировать городскую площадку для занятий баскетболом, рассказал TagilCity.ru Александр. В процессе ремонта родилась новая мысль: организовать на любительском уровне соревнования по стритболу, которые затем выросли в настоящий фестиваль. Идею поддержал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, власти города выделили организаторам площадку в районе 9-го поселка. Фестиваль в первый год собрал порядка 100 участников, на следующий год их было уже более 200 человек. В числе дисциплин появились инклюзивный фитнес и инклюзивный квест, что позволило сделать последующие фестивали инклюзивными. В 2020-м году город и активисты помогли организаторам фестиваля построить по-настоящему удобную, с доступной средой, спортивную площадку, которая стала настоящим домом для многих детей и подростков. Фото: группа Фестиваль уличного спорта "Цени то, что есть!" "ВКонтакте" На проведение очередного фестиваля в 2021-м году начали подавать заявки не только спортсмены, но и любители шашек, шахмат, бочче и так далее. Но имеющиеся сегодня возможности фестиваля уже не в силах вместить одним днем всех желающих. Отсюда у нас и появилась новая идея — получение президентского гранта на расширение фестиваля, рассказал Александр. Организаторы планируют, что в случае удачи, очередной Фестиваль «Цени то, что есть!» в 2022-году пройдет уже не одним днем, а в несколько этапов, которые будут проходить на протяжении всего лета. Но, для этого, активистам требуется помощь каждого. Организаторы столь полезного и нужного спортивного инклюзивного мероприятия в Нижнем Тагиле просят всех неравнодушных тагильчан заполнить анкету. Ее могут заполнить дети и подростки от 6 до 17 лет включительно. Опрос направлен на выявление потребности объединения детей и подростков различных социальных статусов и групп здоровья. Полученные данные позволят Александру Коченкову и его команде оформить заявку на президентский грант на необходимом уровне. Напомним, инклюзивный фестиваль «Цени то, что есть!» проводится в Нижнем Тагиле с 2018-го года. В рамках мероприятия дети и подростки соревнуются в различных видах спорта, играют в настольные игры, общаются между собой и заводят новых друзей. Фестиваль уже перерос простое состязание одного дня, организаторы планируют вывести фестиваль на принципиально новый уровень, если удастся получить на эти цели президентский грант.

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