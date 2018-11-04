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Екатеринбуржец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Венгрии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Венгрии

Сегодня, 09:30СпортФото: judo66.ru
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