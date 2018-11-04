Екатеринбуржец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Венгрии
Сегодня, 09:30СпортФото: judo66.ru
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Дзюдоист Иван Долгих занял третье место в весовой категории до 60 килограмм на прошедшем в Венгрии чемпионате Европы по дзюдо.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбургский дзюдоист провёл четыре поединка. В первом его соперником стал дзюдоист из Турции, который проиграл россиянину после напряжённой борьбы.
Вторую встречу наш спортсмен завершил досрочной победой, а вот в третьем поединке победа досталась атлету из Грузии. Последним противником Ивана стал немецкий дзюдоист, победа над которым позволила екатеринбуржцу завоевать «бронзу».
Как сообщает «ЕТВ», ранее Иван Долгих завоевал две медали на Кубке Европы. Нашему дзюдоисту достались «золото» и «бронза».
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