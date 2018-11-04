Екатеринбуржец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Венгрии

Екатеринбургский дзюдоист провёл четыре поединка. В первом его соперником стал дзюдоист из Турции, который проиграл россиянину после напряжённой борьбы.

Вторую встречу наш спортсмен завершил досрочной победой, а вот в третьем поединке победа досталась атлету из Грузии. Последним противником Ивана стал немецкий дзюдоист, победа над которым позволила екатеринбуржцу завоевать «бронзу».