«Урал» проиграл «Оренбургу» в домашнем матче Российской премьер-лиги
Сегодня, 18:59СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 4 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге прошёл футбольный матч РПЛ, где сыграли команды «Урал» и «Оренбург». Игра завершилась со счётом 1:2 в пользу оренбуржцев, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Первый гол гости забили на шестой минуте первого тайма, отличился нападающий Джоэль Фамейе. Следующий мяч «Оренбург» забросил на первой компенсированной минуте при помощи полузащитника Рикарду Алвеша.
Во второй половине игры «Уралу» удалось сократить отставание в счёте. Мяч забил хавбек Эрик Бикфалви. По итогу игры хозяева матча с 18 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбургу» за счёт сегодняшней победы удалось подняться на строчку выше.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей