«Урал» проиграл «Оренбургу» в домашнем матче Российской премьер-лиги

Первый гол гости забили на шестой минуте первого тайма, отличился нападающий Джоэль Фамейе. Следующий мяч «Оренбург» забросил на первой компенсированной минуте при помощи полузащитника Рикарду Алвеша.

Во второй половине игры «Уралу» удалось сократить отставание в счёте. Мяч забил хавбек Эрик Бикфалви. По итогу игры хозяева матча с 18 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбургу» за счёт сегодняшней победы удалось подняться на строчку выше.