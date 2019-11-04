В Нижнем Тагиле началась онлайн-продажа билетов на Кубок мира по прыжкам с трамплина
Сегодня, 12:54СпортФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле стартовала продажа билетов на этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, который пройдёт 7 и 8 декабря.
Сюжеты: Нижний Тагил
Онлайн-билеты можно приобрести на сайте «Кассир.ру». Стоимость входа — 200 рублей. При этом для пенсионеров, инвалидов и ветеранов действуют льготы, они могут посетить соревнования за 50 рублей. Продажа билетов в кассах начнётся 11 ноября.
Напомним, по подсчётам организаторов в этом году Кубок мира посетят 2,5 тысячи зрителей в каждый из дней соревнований. В связи будет организовано 250 дополнительных парковочных мест, пущены добавочные рейсы автобусов на маршрутах №3 и №19, а также трансферы из районов ГГМ, Вагонки и Рудника.
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