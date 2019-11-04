В Нижнем Тагиле началась онлайн-продажа билетов на Кубок мира по прыжкам с трамплина

Онлайн-билеты можно приобрести на сайте «Кассир.ру» . Стоимость входа — 200 рублей. При этом для пенсионеров, инвалидов и ветеранов действуют льготы, они могут посетить соревнования за 50 рублей. Продажа билетов в кассах начнётся 11 ноября.

Напомним, по подсчётам организаторов в этом году Кубок мира посетят 2,5 тысячи зрителей в каждый из дней соревнований. В связи будет организовано 250 дополнительных парковочных мест, пущены добавочные рейсы автобусов на маршрутах №3 и №19, а также трансферы из районов ГГМ, Вагонки и Рудника.