Родившиеся в Нижнем Тагиле спортсмены претендуют на участие в зимней Олимпиаде-2022

В список кандидатов в олимпийскую сборную включены четыре хоккеиста, два летающих лыжника и фигуристка, которые родились в Нижнем Тагиле.

Наиболее опытным кандидатом стал двукратный чемпион мира по хоккею 35-летний Александр Радулов. Он играет в НХЛ за клуб «Даллас старз». Предстоящая олимпиада станет третьей для спортсмена, поскольку в 2010 году он выступал в Ванкувере, а в 2014 году в Сочи. 28-летний нападающий Никита Сошников и 20-летний защитник Семен Чистяков будут выступать от хоккейного клуба «Авангард» из Омска. Ранее они уже играли за сборную России, а Сошников также участвовал в чемпионате мира-2018. Чистяков же является призером первенства мира-2019 и участником молодежного чемпионата мира-2021. 26-летний Дмитрий Юдин защищает цвета «Ак Барса» из Казани. Он «серебряный» призер молодежного чемпионата мира 2015 года, сообщает «Тагильский рабочий». Также в Олимпиаде планируют принять участие воспитанники СШОР «Аист». 21-летняя Кристина Прокопьева и 18-летний Илья Маньков числятся в составе национальной сборной и выступают на этапах Кубка мира. Наиболее юная среди претендентов — 15-летняя фигуристка Майя Хромых. В октябре она стала победительницей международного турнира в Венгрии. Напомним, 15-летняя Камила Валиева победила на втором этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Ванкувере (Канада). Россиянка одержала победу на этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию

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