Вяльбе сообщила, что Большунов может не принять участия в первых гонках нового сезона

Вяльбе сообщила, что Большунов может не принять участия в первых гонках нового сезона
Вяльбе сообщила, что Большунов может не принять участия в первых гонках нового сезона
Сегодня, 15:59Спорт
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Президент федерации лыжных гонок России и многократная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что лидер национальной команды Александр Большунов с большой долей вероятности пропустит первые старты нового сезона, который начнется 26 ноября в финской Руке.

«Не думаю, что он сейчас может рассматривать участие в соревнованиях. Пока идёт процесс восстановления», — приводит слова Вяльбе «Советский спорт» со ссылкой на «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне россиянин впервые в карьере стал чемпионом мира, одержав победу в скиатлоне в немецком Оберстдорфе на чемпионате мира-2021. Также Большунов второй год подряд выиграл Большой хрустальный глобус, повторив рекорд советского спортсмена Владимира Смирнова.

В этом сезоне состоятся Олимпийские игры в китайском Пекине с 4 по 20 февраля

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