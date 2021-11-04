Вяльбе сообщила, что Большунов может не принять участия в первых гонках нового сезона

Напомним, в прошлом сезоне россиянин впервые в карьере стал чемпионом мира, одержав победу в скиатлоне в немецком Оберстдорфе на чемпионате мира-2021. Также Большунов второй год подряд выиграл Большой хрустальный глобус, повторив рекорд советского спортсмена Владимира Смирнова.