Вяльбе сообщила, что Большунов может не принять участия в первых гонках нового сезона

Президент федерации лыжных гонок России и многократная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что лидер национальной команды Александр Большунов с большой долей вероятности пропустит первые старты нового сезона, который начнется 26 ноября в финской Руке.
«Не думаю, что он сейчас может рассматривать участие в соревнованиях. Пока идёт процесс восстановления», — приводит слова Вяльбе «Советский спорт» со ссылкой на «Матч ТВ».
Напомним, в прошлом сезоне россиянин впервые в карьере стал чемпионом мира, одержав победу в скиатлоне в немецком Оберстдорфе на чемпионате мира-2021. Также Большунов второй год подряд выиграл Большой хрустальный глобус, повторив рекорд советского спортсмена Владимира Смирнова.
В этом сезоне состоятся Олимпийские игры в китайском Пекине с 4 по 20 февраля