Борьба в разгаре: в Нижнем Тагиле продолжается шахматный фестиваль «Каменный цветок»
4 декабря 2013, 12:15Спорт
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Традиционный международный шахматный фестиваль «Каменный цветок-2013», проводимый в Нижнем Тагиле, собрал на этот раз только самых профессиональных игроков всех возрастов. Отметим, что впереди у участников фестиваля еще два дня соревнований.
А теперь подведем промежуточные итоги. В турнире «А» неизменным остаётся лидер из Казахстана. 15-летний шахматист из Астаны Жанат Сайын вновь одержал победу. Его результат - 5 очков из 6. Вчера он обыграл тагильского мастера ФИДЕ Владимира Матвеева. У Владимира 4 ½ очка из 6. Такой же результат и у тагильчанина, международного мастера Михаила Погромского.
В турнире «В» после 6 туров 5 ½ очков у 14-кратного чемпиона города Нижний Тагил, кандидата в мастера спорта Александра Балберова. Следом за ним в турнирной таблице мастера ФИДЕ из Кушвы - Анатолий Крутько и Александр Углинских. У них по 5 очков.
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