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Борьба в разгаре: в Нижнем Тагиле продолжается шахматный фестиваль «Каменный цветок»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Борьба в разгаре: в Нижнем Тагиле продолжается шахматный фестиваль «Каменный цветок»

4 декабря 2013, 12:15Спорт
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