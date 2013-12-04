Борьба в разгаре: в Нижнем Тагиле продолжается шахматный фестиваль «Каменный цветок»

А теперь подведем промежуточные итоги. В турнире «А» неизменным остаётся лидер из Казахстана. 15-летний шахматист из Астаны Жанат Сайын вновь одержал победу. Его результат - 5 очков из 6. Вчера он обыграл тагильского мастера ФИДЕ Владимира Матвеева. У Владимира 4 ½ очка из 6. Такой же результат и у тагильчанина, международного мастера Михаила Погромского.